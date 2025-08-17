Три секрета в составе: как отличить полезный темный шоколад от сладкой подделки

Три главных ингредиента качественного шоколада

Настоящий темный шоколад имеет очень простой и понятный состав. В нем нет ничего лишнего. Ищите на этикетке три ключевых компонента:

Какао-масса (или какао тертое

Это сердце шоколада, главный источник антиоксидантов и насыщенного вкуса.

Какао-масло

Именно этот дорогой ингредиент придает шоколаду нежную, тающую во рту текстуру.

Подсластитель

В идеале это должен быть тростниковый или кокосовый сахар, и стоять он должен не на первом месте в списке.

Чего не должно быть в шоколаде

Наличие в составе длинного перечня дополнительных ингредиентов почти всегда свидетельствует о низком качестве продукта. Чего стоит избегать:

Растительные жиры

Пальмовое, кокосовое (не путать с сахаром) или другие рафинированные масла - это дешевые заменители какао-масла, которые сводят на нет всю пользу.

Молочные примеси

В настоящем "черном" шоколаде не может быть сухого молока или молочного жира. Это уже молочный шоколад.

Ароматизаторы

Качественный продукт с высоким содержанием какао не нуждается в искусственных усилителях вкуса.

Соевый лецитин

Хотя его наличие не является критическим, производители часто используют его для удешевления процесса производства. Лучше выбирать без него.

Главный показатель качества шоколада

Главный показатель качества темного шоколада - процент содержания какао. Выбирайте плитку, где этот показатель составляет 70% и выше.

Правило простое: чем выше процент какао, тем больше в продукте полезных антиоксидантов и меньше сахара. Именно такой шоколад принесет максимальную пользу вашему организму.