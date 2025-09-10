Три роки під тиском і погрози родині: з окупації повернули 20-річного хлопця

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з окупації повернули 20-річного юнака, який провів понад три роки під постійним тиском росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому", - написав Єрмак.
Він також додав, що сьогодні завдяки допомозі "Української мережі за права дитини" та ініціативи Humanity хлопець в безпеці поруч із рідними.
"Отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - повідомив голова ОП.
Фото: хлопець понад три роки провів під тиском окупантів (t.me/ermaka2022)
Нагадаємо, напередодні Україні вдалось повернути з окупованої території дівчину-підлітка, яка понад три роки перебувала під тиском росіян та в розлуці з матір'ю.
Україні частково вдається повертати дітей з окупованих територій та Росії, адже ворог також викрадає їх та вивозить на свою територію.
У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський розробив ініціативу Bring Kids Back UA, метою якої є повернення українських дітей на Батьківщину.
Міжнародна спільнота не байдужа до ситуації з викраденням українських дітей Росією. Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн нещодавно закликала Москву негайно повернути дітей до України.
В США також реагують на ситуацію з українськими дітьми, яких Росія хоче перетягнути на свій бік. Наприклад в серпні перша леді США Меланія Трамп передала лист російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликала подбати про добробут дітей, зокрема українських.
Також Вашингтон пригрозив Росії та Білорусі, що ці країни можуть визнати на законодавчому рівні спонсорами тероризму через ситуацію з українськими дітьми.
Як відомо, агресор часто змушує українських дітей розмовляти російською, співати їхній гімн та будь-якими іншими методами насаджає свою пропаганду.