Три роки під тиском і погрози родині: з окупації повернули 20-річного хлопця

Нагадаємо, напередодні Україні вдалось повернути з окупованої території дівчину-підлітка, яка понад три роки перебувала під тиском росіян та в розлуці з матір'ю.

Як Україна повертає дітей з окупації та РФ

Україні частково вдається повертати дітей з окупованих територій та Росії, адже ворог також викрадає їх та вивозить на свою територію.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський розробив ініціативу Bring Kids Back UA, метою якої є повернення українських дітей на Батьківщину.

Міжнародна спільнота не байдужа до ситуації з викраденням українських дітей Росією. Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн нещодавно закликала Москву негайно повернути дітей до України.

В США також реагують на ситуацію з українськими дітьми, яких Росія хоче перетягнути на свій бік. Наприклад в серпні перша леді США Меланія Трамп передала лист російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликала подбати про добробут дітей, зокрема українських.

Також Вашингтон пригрозив Росії та Білорусі, що ці країни можуть визнати на законодавчому рівні спонсорами тероризму через ситуацію з українськими дітьми.

Як відомо, агресор часто змушує українських дітей розмовляти російською, співати їхній гімн та будь-якими іншими методами насаджає свою пропаганду.