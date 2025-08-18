РФ і Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму через викрадення українських дітей, - NBC

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь розглядають можливість внесення законопроєкту, згідно з яким Росію і Білорусь буде визнано державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американської журналістки NBC News Крістен Волкер у соцмережі Х.

"Сенатори Ліндсі Грем, член Конгресу, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі його ухвалення, може визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей", - написала журналістка.

Росія викрадає українських дітей

Нагадаємо, що з 2014 року дітей з окупованих Луганської та Донецької областей, а також Криму - систематично вивозили в різні регіони Російської Федерації.

Минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що за даними правозахисників, до вивезення з України дітей причетна також Білорусь. Причому це відбувається безпосередньо під заступництвом самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше ми писали, що в РФ узагалі створили "онлайн-каталог" українських дітей, які здебільшого вивезені з окупації. У ньому російським сім'ям пропонують вибрати дитину на усиновлення за кольором очей, волосся та іншими параметрами.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росія вивезла з України понад 19,5 тисячі дітей. Такі дані озвучив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

Причому саме викрадення українських дітей стало причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Додамо, що українська влада та волонтери борються за повернення українських дітей з Росії. У цьому процесі є успіхи. Зокрема, нещодавно вдалося повернути 11 осіб.