ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ і Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму через викрадення українських дітей, - NBC

Понеділок 18 серпня 2025 03:00
UA EN RU
РФ і Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму через викрадення українських дітей, - NBC Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Маловічко Юлія

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь розглядають можливість внесення законопроєкту, згідно з яким Росію і Білорусь буде визнано державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американської журналістки NBC News Крістен Волкер у соцмережі Х.

За її словами, таку інформацію повідомило джерело, знайоме із законопроектом.

"Сенатори Ліндсі Грем, член Конгресу, і Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту, розглядають можливість внесення до Сенату законопроєкту, який, у разі його ухвалення, може визнати Росію і Білорусь державами-спонсорами тероризму через викрадення українських дітей", - написала журналістка.

Росія викрадає українських дітей

Нагадаємо, що з 2014 року дітей з окупованих Луганської та Донецької областей, а також Криму - систематично вивозили в різні регіони Російської Федерації.

Минулого року в ЗМІ з'явилася інформація, що за даними правозахисників, до вивезення з України дітей причетна також Білорусь. Причому це відбувається безпосередньо під заступництвом самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше ми писали, що в РФ узагалі створили "онлайн-каталог" українських дітей, які здебільшого вивезені з окупації. У ньому російським сім'ям пропонують вибрати дитину на усиновлення за кольором очей, волосся та іншими параметрами.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Росія вивезла з України понад 19,5 тисячі дітей. Такі дані озвучив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець.

Причому саме викрадення українських дітей стало причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Додамо, що українська влада та волонтери борються за повернення українських дітей з Росії. У цьому процесі є успіхи. Зокрема, нещодавно вдалося повернути 11 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни
Новини
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія