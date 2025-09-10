Три года под давлением и угрозы семье: из оккупации вернули 20-летнего парня

Напомним, накануне Украине удалось вернуть с оккупированной территории девушку-подростка, которая более трех лет находилась под давлением россиян и в разлуке с матерью.

Как Украина возвращает детей из оккупации и РФ

Украине частично удается возвращать детей с оккупированных территорий и России, ведь враг также похищает их и вывозит на свою территорию.

В связи с этим президент Владимир Зеленский разработал инициативу Bring Kids Back UA, целью которой является возвращение украинских детей на Родину.

Международное сообщество не равнодушно к ситуации с похищением украинских детей Россией. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен недавно призвала Москву немедленно вернуть детей в Украину.

В США также реагируют на ситуацию с украинскими детьми, которых Россия хочет перетянуть на свою сторону. Например, в августе первая леди США Мелания Трамп передала письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвала позаботиться о благополучии детей, в частности украинских.

Также Вашингтон пригрозил России и Беларуси, что эти страны могут признать на законодательном уровне спонсорами терроризма из-за ситуации с украинскими детьми.

Как известно, агрессор часто заставляет украинских детей разговаривать на русском, петь их гимн и любыми другими методами насаждает свою пропаганду.