З окупації повернули 14-річну дівчинку, яку понад три роки тримали без мами, - ОП

У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося визволити дитину, яка залишилася в окупованому місті з дідусем і жила під постійним тиском та погрозами з боку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

З'ясувалося, що 14-річна дівчина понад три з половиною роки була розлучена з мамою. Напередодні початку повномасштабного вторгнення жінка виїхала до Києва на роботу. Донька залишилася з дідусем у рідному містечку, яке вже у перші дні війни окупували росіяни. "Весь цей час дитина жила під постійним тиском та страхом: у школі змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері", - написав голова Офісу президента. Фото: дідусю дівчинки погрожували, що заберуть онуку до інтернату (t.me/ermaka2022) Повідомляється, що дівчину вдалось врятувати завдяки зусиллям "Української мережі за права дитини". "Сьогодні вона вже поруч із мамою, отримує необхідну допомогу і підтримку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", - додав Єрмак.