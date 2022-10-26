Три пункти. Резніков розповів про етапи війни в Україні

Він зазначив, що перший етап боротьби України проти російської агресії полягав у стримуванні військ РФ, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.

За словами Резнікова, на даний момент ситуація знаходиться на третьому етапі - проведенні контрнаступальної операції, під час якої ЗСУ відвойовують свої території.

Міністр оборони додав, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як траншеї. При цьому він додав, що ЗСУ будуть просуватися вперед із настанням зими, коли мобільність військ РФ знизиться.

Резніков зазначив, що Україна має реальний план зі звільнення всіх тимчасово окупованих територій.