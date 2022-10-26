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Три пункти. Резніков розповів про етапи війни в Україні

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Боротьбу України проти Росії можна умовно поділити на три етапи. Завершальним є визволення окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова інтерв'ю NHK.

Він зазначив, що перший етап боротьби України проти російської агресії полягав у стримуванні військ РФ, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.

За словами Резнікова, на даний момент ситуація знаходиться на третьому етапі - проведенні контрнаступальної операції, під час якої ЗСУ відвойовують свої території.

Міністр оборони додав, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як траншеї. При цьому він додав, що ЗСУ будуть просуватися вперед із настанням зими, коли мобільність військ РФ знизиться.

Резніков зазначив, що Україна має реальний план зі звільнення всіх тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, раніше Резніков пояснював уповільнення у наступі ЗСУ на півдні погодними умовами, оскільки там зараз йдуть дощі.

Зазначимо, що українські військові деокупували понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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Олексій Резніков