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Три принципи. Кулеба розповів, як Україна веде роботу з країнами Африки

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Україна зацікавлена у розвитку відносин із країнами Африки без посередників. І робота з ними ґрунтується на кількох принципах.

Про це в колонці РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, новий етап відносин із країнами Африки ґрунтується на трьох принципах: взаємної поваги, взаємних інтересів та взаємних переваг.

Зокрема, міністр наголошує, що інтереси України є в Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці, на Тихоокеанських островах та в Азії. І їй є що запропонувати - товари та послуги, продовольство, ліки, високотехнологічне обладнання, освіта тощо.

"У розвитку відносин з африканським континентом МЗС є прихильником важкої та системної роботи. Це не модна тенденція, не мейнстрім і не хайп, а стратегічний курс на африкансько-український ренесанс, який принесе переваги Україні та нашим африканським колегам", - зазначив Кулеба.

Він повідомив, що під час другого африканського турне просуватиме українську формулу миру і залучатиме країни Африки до її реалізації. А також обговорить розширення обсягів та постачання сільськогосподарської продукції в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Бо Україна є гарантом продовольчої безпеки Африки.

"Це принесе гроші українському бізнесу та важливі податкові надходження у нашій військовій економіці, гарантує політичну стабільність на Африканському континенті", - додав Кулеба.

Він також наголосив, що переваги України не обмежуються продовольством, тому важливо створити інфраструктуру домовленостей та партнерств, яка розкриє потенціал співробітництва на 100%.

Нагадаємо, днями Кулеба вирушив у друге африканське турне, сьогодні він прибув до Марокко. Це перший візит глави українського МЗС до Марокко з моменту встановлення двосторонніх відносин.

Очікується, що географія турне не обмежиться Субсахарською Африкою як восени 2022 року, а включатиме країни у всіх частинах континенту - від півночі до півдня.

Зазначимо, минулої осені під час першого в історії африканського турне Кулеба відвідав Сенегал, Кот-д'Івуар, Гану та Кенію. Результатом стало зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, мобілізація додаткових голосів у Генасамблеї ООН, нові напрями двостороннього економічного співробітництва та поширення українських наративів у просторі, в якому історично масовою є пропаганда Росії.

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МЗС УкраїниАфрикаДмитро Кулеба