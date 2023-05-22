Три принципи. Кулеба розповів, як Україна веде роботу з країнами Африки

За його словами, новий етап відносин із країнами Африки ґрунтується на трьох принципах: взаємної поваги, взаємних інтересів та взаємних переваг.

Зокрема, міністр наголошує, що інтереси України є в Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці, на Тихоокеанських островах та в Азії. І їй є що запропонувати - товари та послуги, продовольство, ліки, високотехнологічне обладнання, освіта тощо.

"У розвитку відносин з африканським континентом МЗС є прихильником важкої та системної роботи. Це не модна тенденція, не мейнстрім і не хайп, а стратегічний курс на африкансько-український ренесанс, який принесе переваги Україні та нашим африканським колегам", - зазначив Кулеба.

Він повідомив, що під час другого африканського турне просуватиме українську формулу миру і залучатиме країни Африки до її реалізації. А також обговорить розширення обсягів та постачання сільськогосподарської продукції в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Бо Україна є гарантом продовольчої безпеки Африки.

"Це принесе гроші українському бізнесу та важливі податкові надходження у нашій військовій економіці, гарантує політичну стабільність на Африканському континенті", - додав Кулеба.

Він також наголосив, що переваги України не обмежуються продовольством, тому важливо створити інфраструктуру домовленостей та партнерств, яка розкриє потенціал співробітництва на 100%.