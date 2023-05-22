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Три принципа. Кулеба рассказал, как Украина ведет работу со странами Африки

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Украина заинтересована в развитии отношений со странами Африки без посредников. И работа с ними основана на нескольких принципах.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, новый этап отношений со странами Африки основан на трех принципах: взаимного уважения, взаимных интересов и взаимных преимуществ.

В частности, министр подчеркивает, что интересы Украины есть в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, на Тихоокеанских островах и в Азии. И ей есть что предложить - товары и услуги, продовольствие, лекарства, высокотехнологичное оборудование, образование и так далее.

"В развитии отношений с африканским континентом МИД является сторонником тяжелой и системной работы. Это не модная тенденция, не мейнстрим и не хайп, а стратегический курс на африканско-украинский ренессанс, который принесет преимущества Украине и нашим африканским коллегам", - отметил Кулеба.

Он сообщил, что во время второго африканского турне будет продвигать украинскую формулу мира и привлекать страны Африки к ее реализации. А также обсудит расширение объемов и поставок сельскохозяйственной продукции в рамках Черноморской зерновой инициативы. Поскольку Украина является гарантом продовольственной безопасности Африки.

"Это принесет деньги украинскому бизнесу и важные налоговые поступления в нашей военной экономике, гарантирует политическую стабильность на Африканском континенте", - добавил Кулеба.

Он также подчеркнул, что преимущества Украины не ограничиваются продовольствием, поэтому важно создать инфраструктуру договоренностей и партнерств, которая раскроет потенциал сотрудничества на 100%.

Напомним, на днях Кулеба отправился во второе африканское турне, сегодня он прибыл в Марокко. Это первый визит главы украинского МИД в Марокко с момента установления двусторонних отношений.

Ожидается, что география турне не ограничится Субсахарской Африкой как осенью 2022 года, а будет включать страны во всех частях континента - от севера до юга.

Отметим, прошлой осенью во время первого в истории африканского турне Кулеба посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению. Результатом стало укрепление международной коалиции в поддержку Украины, мобилизация дополнительных голосов в Генассамблее ООН, новые направления двустороннего экономического сотрудничества и распространение украинских нарративов в пространстве, в котором исторически массово присутствует пропаганда России.

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МИД УкраиныАфрикаДмитрий Кулеба