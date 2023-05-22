Відкриття Африки: що Україна пропонує і що отримає від країн континенту

Про своє друге турне африканськими країнами, важливість цього континенту для України та її пропозиції державам регіону – в колонці для РБК-Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Минулої осені відбулось перше в історії турне міністра закордонних справ України Африканським континентом, яке охопило Сенегал, Кот д’Івуар, Гану та Кенію. Нам вдалося зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України, мобілізувати додаткові голоси за важливу резолюцію Генасамблеї ООН, знайти нові напрями двостороннього економічного співробітництва, потенційні бізнес-партнерства для українських експортерів та поширити українські наративи у просторі, в якому історично масовано присутня російська пропаганда.

Коротко кажучи, перше турне принесло результати і відкрило нові горизонти. Це був початок українсько-африканського ренесансу.

За лідерства президента Володимира Зеленського курс на відкриття нових горизонтів став основоположним для нашої дипломатії. Глава держави особисто працює по максимуму з країнами Африки, Азії, Латинської Америки, яким раніше, на жаль, приділяли замало уваги. Глобальна дипломатія посилює Україну в часи війни та виводить нашу державу на новий рівень впливу на міжнародній арені.

Цього тижня я вирушаю в друге дипломатичне турне державами Африки, аби розвинути минулорічні дипломатичні успіхи на африканському напрямі.

Ми вже почали говорити з африканськими партнерами без посередників і започаткували принципово новий етап відносин на основі трьох принципів: взаємної поваги, взаємних інтересів і взаємних переваг. Україна йде не просто із закликами засудити російську агресію чи надати зброю. Ми прийшли не просити, а подивитися, що є в них, і запропонувати їм щось своє.

Географія мого другого турне не обмежиться Субсахарською Африкою, як восени, а включатиме держави в усіх частинах континенту — від півночі до півдня.

Відкриття Африки — частина цілеспрямованої Африканської стратегії МЗС. Всіма своїми діями ми доводимо, що Україна прийшла в Африку всерйоз і надовго.

Вага Глобального півдня зростає

Модне зараз розділення на глобальний південь та північ є штучним. Країни південних регіонів займають різну позицію з ключових питань, входять до різних обʼєднань та сповідують різні цінності. Обʼєднувати їх під однією парасолькою «Глобальний південь» — некоректно. Ще більш хибним є стереотип, ніби північ підтримує Україну, а південь — Росію. Такі міфи розповсюджує сама Росія, хоча результати голосувань в Генасамблеї ООН протягом останнього року вщент їх руйнують.

Водночас цей термін вже став усталеним кліше, тому і втекти від нього не вдасться.

Регіони світу, які прийнято називати «Глобальним півднем», зокрема Африка, набувають принципово нової ваги у світовій архітектурі впливу та глобальній економіці.

Африка може здаватися для українців чимось далеким і незрозумілим. Насправді ж Африка неоднорідна, вона живе сучасним життям. Я завжди це казав і не втомлююся повторювати, що інтереси України є всюди: в Африці, на Близькому Сході, в Латинській Америці, на Тихоокеаньких островах та в Азії. Потрібно лише знайти та реалізувати їх. Для цього насамперед потрібно назавжди позбутися зовнішньополітичних комплексів меншовартості на кшталт “Нас там ніхто не чекає”, “Нам би зі своїми проблемами впоратися” тощо.

Україні є що запропонувати африканським партнерам та іншим державам Глобального Півдня: товари та послуги, зокрема продовольство, ліки, високотехнологічне обладнання, освіту, наші знання та фахівців, нашу експертизу в цифровізації, протистоянні повномасштабній агресії та супутнім викликам, дипломатичний досвід.

Двері в Африку можуть відкрити лише українські дипломати. Наша мета — закласти фундамент довіри, налагодити контакти, донести необхідні меседжі та аргументи, продемонструвати спільний інтерес та win-win позиції. Ми працюємо над цим 24/7 на всіх континентах та в усіх куточках світу. За нами йдуть фахівці з інших відомств, бізнесу та українські громадяни.

Курс України на інтенсивне відкриття нових горизонтів ми почали реалізовувати ще до початку повномасштабного вторгнення, але він став особливо помітним саме цього травня. Президент провів надзвчайно успішне європейське турне, звідки майже одразу відправився до Саудівської Аравії на саміт Ліги арабських держав, а вже наступного дня вирушив до Азії, де взяв участь у саміті Групи семи в Японії. Я здійснив перший в історії візит до Гватемали, який став першим за десять років візитом міністра закордонних справ України до Латинської Америки, а також вперше взяв участь в саміті Асоціації Карибських держав. Звідти вирушив у Швецію, де провів переговори не лише з європейськими колегами, але і з міністрами Індо-тихоокеанського регіону. Нині я вирушаю в друге турне Африкою.

Безпрецедентна міжнародна активність дипломатичної команди Володимира Зеленського цього місяця вимірюється сотнями тисяч кілометрів, сотнями успішних переговорів, а головне — відчутними результатами для посилення України на міжнародній арені та зміцнення нашого війська напередодні контрнаступу.

Причому йдеться не лише про візити, але і про розширення дипломатичної присутності. Вже у 2023 році ми плануємо відкрити низку нових посольств в Африці, Азії та Латинській Америці.

Вся ця робота заснована на довгостроковому стратегічному баченні. Ми працюємо не лише на перемогу у війні, а й на лідерство України в повоєнному світі, на відкриття нових горизонтів для бізнесу та громадян.

Якими будуть результати?

У розвитку відносин з африканським континентом МЗС є прихильником важкої та системної роботи. Це не модна тенденція, не мейнстрим і не хайп, а стратегічний курс на африкансько-український ренесанс, що принесе переваги Україні та нашим африканським колегам.

Наша команда послідовно втілює пріоритети Африканської стратегії, яка була розроблена МЗС України, нарощує український вплив у регіоні, будує win-win партнерства, відкриває нові зовнішні ринки для українських експортерів.

Перше турне було історією. Друге — це вже система.

Які конкретні результати отримає Україна у підсумку? Яку додану вартість наша держава пропонує Африці?

Україна прагне справедливого миру та проактивно працює над його досягненням. Ключовим пріоритетом моїх двосторонніх переговорів буде просування Формули миру Президента Зеленського та залучення африканських країн до її реалізації. Війна іде в Україні, на нашій території, тому логічно, що шлях до миру має спиратися саме на українську формулу.

Україна - гарант продовольчої безпеки Африки. Наша держава є надійним партнером, який робить вагомий внесок у подолання глобальної продовольчої кризи. Попри намагання Москви поновити голодні ігри зі світом, ми разом з партнерами захистили Чорноморську зернову ініціативу. Україна також втілює продовольчу гуманітарну програму Grain from Ukraine.

Під час переговорів з африканськими партнерами ми будемо обговорювати розширення обсягів та номенклатури постачань української сільськогосподарської продукції. Це принесе гроші українському бізнесу та важливі податкові надходження нашій воєнній економіці, гарантуватиме політичну стабільність на Африканському континенті.

Україна - потужний та перспективний економічний партнер з унікальною пропозицією. Переваги України не обмежуються продовольством. Африканські країни потребують інших важливих товарів, зокрема фармацевтичних, а також технологій та цифрових рішень. Все це може запропонувати Україна. Важливо створити інфраструктуру домовленостей та партнерств, яка розкриє потенціал співпраці на 100%.

МЗС успішно розвиває та посилює платформу NAZOVNI — інструмент сприяння українським експортерам. Через NAZOVNI кожен український підприємець, який готовий створювати робочі місця та заводити валюту в українську економіку, може отримати допомогу наших дипломатів у виході на зовнішні ринки. МЗС вже відкрило нові можливості за межами України для понад 1300 українських компаній.

Захист інтересів українського бізнесу та відкриття нових можливостей для українських експортерів будуть в центрі мого другого турне.

Ключ до перемоги та повоєнного лідерства України

Нарощування дипломатичних зусиль на африканському напрямі несе цілу низку переваг. Подальша консолідація світу довкола перемоги України. Зміцнення стратегічних позицій нашої держави на міжнародній арені. Багатомільйонні контракти та безпрецедентні можливості для українського бізнесу. Підтримка української воєнної економіки. Знищення останніх лазівок для російських терористів. Глобальна ізоляція Москви.

Все це потрібно було робити десять років тому. Але на цьому новітньому етапі українська дипломатія рухається швидкими темпами, щоб забезпечити потужний результат та повернути втрачене.

Не треба питати, де нас чекають, треба йти та знаходити нових друзів і відкривати нові горизонти. Іти масштабно, системно та наполегливо. Відкривати двері для українського бізнесу хоч в Африці, хоч в Австралії, хоч на Карибських островах. Ми працюємо на результат, на зміцнення економіки України. Ми перетворимо дипломатичні контакти на нові контракти, нові надходження до бюджету. Міцна економіка стане сталевою бронею, яка зокрема захищатиме нашу країну від агресора.

Це кропітка робота, яку будуть і надалі вести наші дипломати. У захисті та просуванні інтересів України в усіх регіонах світу лежить один з ключів до перемоги нашої держави у війні та її лідерської ролі у повоєнному світі.