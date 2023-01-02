МЗС України заявило про перезавантаження відносин з Африкою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Як зазначається у повідомленні МЗС, мета такої активності української дипломатії - безперебійна та ефективна взаємодія з африканськими країнами. У дипломатичному відомстві поділилися здобутками на африканському напрямку протягом 2022 року.

"З лютого 2022 року відбулися 18 розмов президента України з африканськими лідерами, 9 з яких - вперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д’Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана). У жовтні Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало. Це стало першим офіційним візитом в Україну лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року", - йдеться у заяві МЗС.

До розбудови дипломатичних відносин з країнами Африки долучився і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який провів 35 змістовних телефонних розмов і зустрічей з африканськими колегами. У жовтні минулого року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, під час якого Кулеба відвідав Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію.

"Спеціальний представник України з країн Близького Сходу та Африки Максим Субх, призначений в липні 2022 року, додатково відвідав п'ять африканських країн. У ході турне досягнуті важливі домовленості, передусім у сфері економіки та освіти. До числа здобутків української політики в Африці варто віднести консолідацію підтримки африканських країн на рівні Генеральної Асамблеї ООН. Зокрема, жодна держава Африки не проголосувала проти резолюції ГА ООН "Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН" від 12 жовтня 2022 року", - додали в МЗС.

До здобутків українського Міністерства закордонних справ належить і розширення географії учасників саміту Кримської платформи, міжпарламентська взаємодія з африканськими країнами, заходи з протидії російським пропагандистським наративам тощо.

"Шляхом надання гуманітарної допомоги країнам Африки, що страждають від голоду, а також завдяки гуманітарній ініціативі президента України Grain from Ukraine наша держава засвідчила свій статус надійного гаранта продовольчої безпеки в регіоні", - підкреслили у дипвідомстві.

Крім того, у міністерстві повідомили про плани щодо Африки на 2023 рік: