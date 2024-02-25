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Три позиції. Кулеба назвав зброю, яка потрібна Україні для перемоги над РФ

Неділя 25 лютого 2024 00:37
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Три позиції. Кулеба назвав зброю, яка потрібна Україні для перемоги над РФ Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Список необхідного українським військовим озброєння може бути дуже довгим. Але ключових можна виділити три – снаряди, ППО та далекобійні ракети.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію .

"Щодо зброї, яка потрібна, то список може бути дуже довгим. Але ключових позицій три: снаряди, ППО, далекобійні ракети", - зазначив глава МЗС України.

За його словами, якщо в українських військових будуть ці позиції в достатній кількості та своєчасно, то ЗСУ зможуть завдати військової поразки Росії на полі бою та припинити цю війну.

Дефіцит снарядів

Нагадаємо, останнім часом в українських військових через проблеми із постачанням від США спостерігається дефіцит артилерійських снарядів, що прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно ЗСУ довелося відступити з Авдіївки.

Проте допомогти зі снарядами обіцяли Україні у Європейському Союзі. На початку травня 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак ЄС не зміг вкластися у намічені терміни, тому продовжує роботу над цим питанням.

У лютому президент Чехії Петр Павел розповів, що Прага знайшла за кордоном 800 тисяч снарядів для України, але їй потрібна допомога із фінансуванням, щоб забезпечити ці поставки.

Днями про пакети військової підтримки, до яких увійдуть артилерійські снаряди, оголосили Британія та Іспанія.

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