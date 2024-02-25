Три позиции. Кулеба назвал оружие, которое нужно Украине для победы над РФ

Список необходимого украинским военным вооружения может быть очень длинным. Но ключевых можно выделить три – снаряды, ПВО и дальнобойные ракеты.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию .

"Что касается оружия, которое нужно, то список может быть очень длинным. Но ключевых позиций три: снаряды, ПВО, дальнобойные ракеты", - отметил глава МИД Украины.

По его словам, если у украинских военных будут эти позиции в достаточном количестве и своевременно, то ВСУ смогут нанести военное поражение России на поле боя и прекратить эту войну.

Дефицит снарядов

Напомним, в последнее время у украинских военных из-за проблем со снабжением от США наблюдажется дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно ВСУ пришлось отступить из Авдеевки.

Однако помочь со снарядами обещали Украине в Европейском союзе. В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако ЕС не смог уложиться в намеченные сроки, поэтому продолжает работу над этим вопросом.

В феврале президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага нашла за границей 800 тысяч снарядов для Украины, но ей нужна помощь с финансированием, чтобы обеспечить эти поставки.

На днях о пакетах военной поддержки, в которые войдут артиллерийские снаряды, объявили Британия и Испания.