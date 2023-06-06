ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Три постріли в скроню. Чому для росіян підрив ГЕС є фатальним: пояснення експерта

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 06 червня 2023 16:00
Три постріли в скроню. Чому для росіян підрив ГЕС є фатальним: пояснення експерта Фото: через підрив Каховської ГЕС окупанти втратять першу лінію оборони на лівому березі Дніпра (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Олександр Коваленко

Підрив окупаційними військами дамби Каховської ГЕС призведе до того, що вони самі практично втратять першу лінію оборони на лівому березі Дніпра. Ускладнивши собі положення, росіянам у майбутньому буде важче тікати з півдня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Окупанти демонструють свою паніку

За його словами, те що сталося на Херсонщині - це панічна реакція росіян на загрозу наступальних дій з боку Сил оборони України.

"Вони, розуміючи всю фатальність цих дій, здійснили цей терористичний акт виключно з позиції паніки. Адже була в них така версія, що нібито українські сили можуть "розпочати форсування Дніпра". Я піддаю сумніву той факт, що взагалі план по форсування є якимось превалюючим у нашому наступі", - каже Коваленко.

На думку експерта, підрив ГЕС показує, що росіяни знаходяться в повному нерозумінні того, де буде відбуватися наш наступ, і якими силами та засобами. Тож окупанти і йдуть саме на такі воєнні злочини.

Як росіяни підривом ГЕС "самі собі вистрілили в скроню"

За словами Коваленка, окупаційні війська були перелякані "форсуванням Дніпра" з боку ЗСУ (яке самі вигадали), що "зробили собі три постріли в скроню".

"Перший - це юридична складова, другий - знищення своїх же ліній оборони, а третій - окупанти не здобувши ніякого стратегічного чи тактичного успіху, ускладнили собі не лише становище на лівобережжі Херсонщини, а і в Криму. Бо туди піде набагато менше води. А коли їм доведеться тікати, то Крим - це місце, яке менш прилаштоване для того, аби обслуговувати таке велике угруповування, яке буде тікати з півдня на півострів", - пояснив співрозмовник.

Три постріли в скроню. Чому для росіян підрив ГЕС є фатальним: пояснення експерта

Фото: Каховська ГЕС на мапі (google.com.ua/maps)

РФ на лівому березі Дніпра прийдеться відтягувати сили

Експерт звернув увагу, що окупанти в Херсонській області наразі перебувають в низині, куди й піде більша частина води.

"Правобережжя все ж має більшу висоту, ніж лівобережжя. Тому основна частина всієї води піде саме на лівобережжя. І вже зараз фактично повністю затоплено та змито їх 1-шу лінію оборони", - зауважив Коваленко.

Але він звернув увагу, що у ворога є зараз і 2-га та 3-тя лінії оборони. Куди, на думку Коваленка, росіяни вони будуть відтягувати частково свої підрозділи.

"Частково вони залишать контингент оборонного типу в Новій Каховці, Олешках, Голій Пристані тощо. Але все ж значну частину їм доведеться відтягувати глибше на лівобережжя Херсонщини", - додає співрозмовник.

Росія не завадить контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, як заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв військове командування завчасно передбачало ворожі дії, в тому числі і дії щодо підриву дамби. Тому, за його словами, це не завадить наступальним діям наших військових.

Про те, що терористичні дії росіян не матимуть успіхів у перешкоджанні контрнаступу ЗСУ заявляв і глава держави Володимир Зеленський.

"Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну", - зауважив президент.

Також секретар РНБО Олексій Данілов запевнив: ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Всі подробиці щодо підриву окупантами Каховської ГЕС та які це спричинило наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Каховська ГЕС окупанти ГЭС Війська РФ
NEWS
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
Стратегічний вузол. Де знаходиться Каховська ГЕС та чим загрожує її руйнування
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет