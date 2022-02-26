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Три мобильных оператора заблокировали доступ к своим сетям из РФ и Беларуси

Автор: Мария Кучерявец

Три украинских мобильных оператора закрыли доступ к своим сетям абонентам из России и Беларуси. Речь идет о "Киевстаре", Vodafone и lifecell.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВРУ.

"Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ", - говорится в сообщении.

Напомним, мобильные операторы Украины сообщают, что связь будет работать стабильно при любой обстановке в результате войны России против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.

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