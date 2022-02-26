Три мобильных оператора заблокировали доступ к своим сетям из РФ и Беларуси

"Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов РФ и РБ", - говорится в сообщении.

Напомним, мобильные операторы Украины сообщают, что связь будет работать стабильно при любой обстановке в результате войны России против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.