Три мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж з РФ та Білорусі

"Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мобільні оператори України повідомляють, що зв'язок буде працювати стабільно при будь-якій обстановці в результаті війни Росії проти України.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.