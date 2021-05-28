Три миллиарда евро за демократию: ЕС подготовил план помощи Беларуси

В документе говорится, что ЕС будет оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку, если она пойдет демократическим путем.

В частности, блок предоставит немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет, чтобы помочь стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу гражданам и обществу в целом.

Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.

Плановая поддержка фокусируется на таких направлениях:

активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний;

поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности;

совершенствование экономического управления и развития частного сектора;

совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами;

поддержка развития человеческого капитала.

Пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его лидеру беларусской оппозиции Светлане Тихановской.

В Еврокомиссии отметили, что план поможет Беларуси стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места.