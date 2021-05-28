Режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне, - вице-канцлер Германии
В Германии заявили о необходимости изолировать режим Александра Лукашенко на международном уровне. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц считает, что это нужно сделать в связи с посадкой самолета Ryanair из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает Aachener Zeitung.
Вице-канцлер также заявил, что, вынудив самолет приземлиться, Лукашенко нарушил международное право.
"Режим в Минске нужно изолировать на международном уровне", - сказал он.
Отметим, в Украине могут признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Народные депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект соответствующее постановления №5560.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией.
Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.
Отметим, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Александра Лукашенко.