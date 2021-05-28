Три мільярди євро за демократію: ЄС підготував план допомоги Білорусі

У документі йдеться, що ЄС буде надавати Білорусі негайну і довгострокову підтримку, якщо вона піде демократичним шляхом.

Зокрема, блок надасть негайну і довгострокову підтримку як пріоритет, щоб допомогти стабілізувати економіку, реформувати свої інститути, щоб зробити їх більш демократичними і здатними принести користь громадянам і суспільству в цілому.

Комплексний план економічної підтримки передбачає довгостроковий пакет інвестицій на суму 3 мільярди євро для Білорусі.

Планова підтримка фокусується на таких напрямках:

активізація відновлення економіки за рахунок фінансових вливань;

підтримка структурних реформ та посилення конкурентоспроможності;

вдосконалення економічного управління та розвитку приватного сектору;

удосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів;

підтримка розвитку людського капіталу.

Прес-секретар ЄК на брифінгу в Брюсселі заявила, що Єврокомісія представила план допомоги Білорусі і направила його лідеру білоруської опозиції Світлані Тіхановській.

У Єврокомісії зазначили, що план допоможе Білорусі стабілізувати економіку, реформувати інститути, створити нові робочі місця.