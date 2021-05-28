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Три мільярди євро за демократію: ЄС підготував план допомоги Білорусі

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз підготував план фінансової підтримки Білорусі, якщо країна почне демократичні перетворення. Також ЄС може розморозити 3 млрд євро допомоги.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У документі йдеться, що ЄС буде надавати Білорусі негайну і довгострокову підтримку, якщо вона піде демократичним шляхом.

Зокрема, блок надасть негайну і довгострокову підтримку як пріоритет, щоб допомогти стабілізувати економіку, реформувати свої інститути, щоб зробити їх більш демократичними і здатними принести користь громадянам і суспільству в цілому.

Комплексний план економічної підтримки передбачає довгостроковий пакет інвестицій на суму 3 мільярди євро для Білорусі.

Планова підтримка фокусується на таких напрямках:

  • активізація відновлення економіки за рахунок фінансових вливань;
  • підтримка структурних реформ та посилення конкурентоспроможності;
  • вдосконалення економічного управління та розвитку приватного сектору;
  • удосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів;
  • підтримка розвитку людського капіталу.

Прес-секретар ЄК на брифінгу в Брюсселі заявила, що Єврокомісія представила план допомоги Білорусі і направила його лідеру білоруської опозиції Світлані Тіхановській.

У Єврокомісії зазначили, що план допоможе Білорусі стабілізувати економіку, реформувати інститути, створити нові робочі місця.

Раніше повідомлялося, що ЄС заморозив 3 млрд євро інвестиційної допомоги Білорусі. Допомога буде заморожена, поки Білорусь не стане демократичною.

Нагадаємо, у Німеччині заявили про необхідність ізолювати режим Олександра Лукашенка на міжнародному рівні.

Зазначимо, білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Олександра Лукашенка.

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