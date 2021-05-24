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ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси, - глава Еврокомиссии

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Брюссель, Понедельник 24 мая 2021 20:47
ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси, - глава Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия приняла решение заморозить 3 млрд евро инвестиционной помощи для Беларуси. Помощь будет заморожена, пока Беларусь не станет демократической.

Об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

При этом он добавил, что пакет инвестиционной помощи может быть представлен на рассмотрение министров иностранных дел ЕС уже в июне.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК намерена сфокусироваться на принудительной посадке самолета Ryanair властями Беларуси.

Она также отметила, что ЕС обсудит вопрос введения дополнительных санкций против Беларуси по трем направлениям. В частности:

  • отдельных лиц, причастных к этому захвату самолета;
  • предприятий, которые финансируют режим Лукашенко;
  • авиационный сектор.

"Мы будем продолжать давление на режим до тех пор, пока он не будет уважать свободу мнений и СМИ. Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Напомним, вчера белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, летевший из Греции в Беларусь. Самолет посадили якобы из-за бомбы на борту, о которой стало известно именно от белорусских диспетчеров. После посадки самолета белорусские силовики задержали оппозиционера Романа Протасевича, находившегося на борту.

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