Три лінії та оборона міст. Як виглядатиме захист Запорізької області: відповідь ОВА
Запорізька область має стати фортецею. Військові будують другу та третю лінію навколо міст.
Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.
"Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборону міст Запорізької області", - сказав він.
За його словами, задача - "зробити Запорізьку область фортецею".
"Не буду розкривати кількість опорних рубежів, які будуються, скажу лише те, що ті фортифікаційні споруди, які ми наразі будуємо, то вони постійно модернізуються", - повідомив чиновник.
Федоров навів приклад: якщо раніше основна фортифікація була це укриття від КАБів та артилерії, то наразі одна з основних цілей це укриття від ФПВ-дронів, тому мають бути антидронові сітки тощо.
"Друга лінія вже закінчена на 99,9%, третя лінія буде закінчена умовно найближчими тижнями. Далі оборона міст та, яка будується, то вона буде закінчена у відведений Генштабом строк", - додав Федоров.
Ситуація в Запорізькій області
Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав готуватися до того, що взимку електрики не буде взагалі. За його прогнозом, у Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.
Детальніше про ситуацію в Запоріжжі читайте в матеріалі РБК-Україна "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію".
Нагадаємо, 27 жовтня сервіс DeepState повідомив про окупацію російською армією населеного пункту Левадне у Запорізькій області. Воно розташоване неподалік від адмінкордону з Донецькою областю.
Речника Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що заявив, що не поспішав би називати Левадне населеним пунктом. Він зазначив, що це польовий стан.