Три лінії та оборона міст. Як виглядатиме захист Запорізької області: відповідь ОВА

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Перше завдання те, яке було надано, військовими було виконано в середині літа. Наразі ми продовжуємо спільно вже з військовими будувати другу, третю лінії та оборону міст Запорізької області", - сказав він.

За його словами, задача - "зробити Запорізьку область фортецею".

"Не буду розкривати кількість опорних рубежів, які будуються, скажу лише те, що ті фортифікаційні споруди, які ми наразі будуємо, то вони постійно модернізуються", - повідомив чиновник.

Федоров навів приклад: якщо раніше основна фортифікація була це укриття від КАБів та артилерії, то наразі одна з основних цілей це укриття від ФПВ-дронів, тому мають бути антидронові сітки тощо.

"Друга лінія вже закінчена на 99,9%, третя лінія буде закінчена умовно найближчими тижнями. Далі оборона міст та, яка будується, то вона буде закінчена у відведений Генштабом строк", - додав Федоров.

Ситуація в Запорізькій області

Раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров закликав готуватися до того, що взимку електрики не буде взагалі. За його прогнозом, у Запоріжжі може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

Детальніше про ситуацію в Запоріжжі читайте в матеріалі РБК-Україна "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію".

Нагадаємо, 27 жовтня сервіс DeepState повідомив про окупацію російською армією населеного пункту Левадне у Запорізькій області. Воно розташоване неподалік від адмінкордону з Донецькою областю.

Речника Сил оборони півдня України Владислав Волошин заявив, що заявив, що не поспішав би називати Левадне населеним пунктом. Він зазначив, що це польовий стан.