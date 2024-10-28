Три линии и оборона городов. Как будет выглядеть защита Запорожской области: ответ ОВА

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"Первая задача, которая была дана, военными была выполнена в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и оборону городов Запорожской области", - сказал он.

По его словам, задача - "сделать Запорожскую область крепостью".

"Не буду раскрывать количество строящихся опорных рубежей, скажу лишь то, что те фортификационные сооружения, которые мы сейчас строим, то они постоянно модернизируются", - сообщил чиновник.

Федоров привел пример: если раньше основная фортификация была это укрытие от КАБов и артиллерии, то одна из основных целей это укрытие от ФПВ-дронов, поэтому должны быть антидроновые сетки и тому подобное.

"Вторая линия уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели. Далее строится оборона городов, и она будет закончена в отведенный Генштабом срок", - добавил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал готовиться к тому, что зимой электричества не будет вообще . По его прогнозу, в Запорожье не может быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции.

Подробнее о ситуации в Запорожье читайте в материале РБК-Украина " Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России ".

Напомним, 27 октября сервис DeepState сообщил об оккупации российской армией населенного пункта Левадне в Запорожской области. Оно расположено недалеко от админграницы с Донецкой областью.

Спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что заявил, что не спешил бы называть Левадное населенным пунктом. Он отметил, что это полевое состояние.