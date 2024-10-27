У мережі заявили про окупацію Левадного у Запорізькій області. Що кажуть у ЗСУ
У мережі заявили, що росіяни захопили Левадне Запорізької області. У Силах оборони України підтверджують просування ворога на тому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Влада Волошина в ефірі телемарафону.
Сьогодні, 27 жовтня, сервіс DeepState повідомив про окупацію російською армією населеного пункту Левадне у Запорізькій області. Воно розташоване неподалік від адмінкордону з Донецькою областю.
Українські військові підтверджують просування військ РФ на тій ділянці фронту.
"Дійсно, на тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля. Провів перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту", - сказав речник.
За його словами, наразі тривають заходи з відновлення позицій та стабілізації обстановки.
Речник Сил оборони півдня заявив, що не поспішав би називати Левадне населеним пунктом. Він зазначив, що це польовий стан.
"Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії трохи складно. Наразі всі командні висоти, які є цій ділянці бойового зіткнення, під контролем ЗСУ, і триває оборонна операція щодо відновлення положення", - пояснив Волошин.
скриншот deepstatemap.live
Загроза для Запоріжжя
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Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що у Запорізькій області може не бути світла взимку. Він закликав готуватися до найгірших сценаріїв.
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