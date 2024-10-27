У мережі заявили про окупацію Левадного у Запорізькій області. Що кажуть у ЗСУ

У мережі заявили, що росіяни захопили Левадне Запорізької області. У Силах оборони України підтверджують просування ворога на тому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Влада Волошина в ефірі телемарафону.

Сьогодні, 27 жовтня, сервіс DeepState повідомив про окупацію російською армією населеного пункту Левадне у Запорізькій області. Воно розташоване неподалік від адмінкордону з Донецькою областю.

Українські військові підтверджують просування військ РФ на тій ділянці фронту.

"Дійсно, на тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля. Провів перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту", - сказав речник.

За його словами, наразі тривають заходи з відновлення позицій та стабілізації обстановки.

Речник Сил оборони півдня заявив, що не поспішав би називати Левадне населеним пунктом. Він зазначив, що це польовий стан.

"Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії трохи складно. Наразі всі командні висоти, які є цій ділянці бойового зіткнення, під контролем ЗСУ, і триває оборонна операція щодо відновлення положення", - пояснив Волошин.

скриншот deepstatemap.live