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У мережі заявили про окупацію Левадного у Запорізькій області. Що кажуть у ЗСУ

Запорізька область, Неділя 27 жовтня 2024 15:18
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У мережі заявили про окупацію Левадного у Запорізькій області. Що кажуть у ЗСУ Фото: у ЗСУ прокоментували інформацію про окупацію Левадного (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі заявили, що росіяни захопили Левадне Запорізької області. У Силах оборони України підтверджують просування ворога на тому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Влада Волошина в ефірі телемарафону.

Сьогодні, 27 жовтня, сервіс DeepState повідомив про окупацію російською армією населеного пункту Левадне у Запорізькій області. Воно розташоване неподалік від адмінкордону з Донецькою областю.

Українські військові підтверджують просування військ РФ на тій ділянці фронту.

"Дійсно, на тій ділянці лінії бойового зіткнення після Вугледару ворог наростив певні зусилля. Провів перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх, тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту", - сказав речник.

За його словами, наразі тривають заходи з відновлення позицій та стабілізації обстановки.

Речник Сил оборони півдня заявив, що не поспішав би називати Левадне населеним пунктом. Він зазначив, що це польовий стан.

"Це простий польовий стан, який знаходився в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії трохи складно. Наразі всі командні висоти, які є цій ділянці бойового зіткнення, під контролем ЗСУ, і триває оборонна операція щодо відновлення положення", - пояснив Волошин.

скриншот deepstatemap.live

Загроза для Запоріжжя

Днями західні ЗМІ заявили про нібито загрозу наступу росіян у напрямку міста Запоріжжя. При цьому окупанти почали частіше бити по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Детальніше про ситуацію у місті - у репортажі РБК-Україна.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що у Запорізькій області може не бути світла взимку. Він закликав готуватися до найгірших сценаріїв.

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