Світла взимку може не бути взагалі: жителів великого міста закликали готуватися до найгіршого

Про це заявив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Я всім говорю, що ми маємо готуватися до того, що електрики не буде взагалі. Може, це не подобається. Тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще - буде супер", - сказав він.

За його прогнозом, у Запоріжжі, може не бути централізованого електропостачання на водонапірні станції.

"Що ми маємо зробити? Ми маємо двічі зарезервувати. Встановити один генератор та другий", - пояснив він.

Що стосується теплопостачання, то на всі великі котельні міста Запоріжжя і Запорізької області, як, наприклад, у Вільнянську, де є централізоване опалення, будуть встановлені когенераційні установки. Перші запрацюють вже в грудні чого року.

"Чому є затримка і чому це зробили не до опалювального сезону? Тому що ми розуміємо, що Україна - величезна країна і сьогодні в нас є шалений попит на когенераційні установки. Жодне виробництво у світі не здатне покрити потреби величезної держави України. І також в нас грошей немає.

За його словами, Україна звертається до партнерів, щоб придбали. "Наші партнери нам фінансують, для нас придбали. І вже 15 листопада перші когенераційні установки будуть на території Запоріжжя. Підключення, ми сподіваємося, займе до місяця. Тож ми зарезервуємо це", - додав він.

Що стосується звичайних генераторів, то як школах, так і в лікарнях - у всіх є вже генератори, які будуть здатні забезпечити електропостачання для освітнього процесу, так і для надання меддопомоги, додав Федоров.