Три критерия: СМИ сообщили детали плана Евросоюза по COVID-паспортам

COVID-паспорта, план введения которых хотят представить в ЕС в марте для ускорения открытия границ, вероятно, будут включать информацию о вакцинации, выздоровлении от коронавируса, а также записи об отрицательных ПЦР-тестах путешественников.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект дипломатической записки.

"В проекте дипломатической записки, которую увидел Financial Times, говорится о том, что система, вероятно, будет базироваться на трех критериях, указанных Урсулой фон дер Ляен (президентом Еврокомиссии) в понедельник: данные об отрицательных тестах на COVID-19, вакцинации и выздоровлении от вируса для тех, кто ранее был заражен", - пишет издание.

Послы ЕС обсудили это предложение 3 марта. В частном порядке дипломаты жаловались, что схема Еврокомиссии была им навязана в сжатые сроки. Представители ЕК объяснили, что такая быстрая работа обусловлена необходимостью внедрения системы COVID-паспортов к сезону летних каникул.