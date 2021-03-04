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Три критерия: СМИ сообщили детали плана Евросоюза по COVID-паспортам

Автор: Андрей Василюк

COVID-паспорта, план введения которых хотят представить в ЕС в марте для ускорения открытия границ, вероятно, будут включать информацию о вакцинации, выздоровлении от коронавируса, а также записи об отрицательных ПЦР-тестах путешественников.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект дипломатической записки.

"В проекте дипломатической записки, которую увидел Financial Times, говорится о том, что система, вероятно, будет базироваться на трех критериях, указанных Урсулой фон дер Ляен (президентом Еврокомиссии) в понедельник: данные об отрицательных тестах на COVID-19, вакцинации и выздоровлении от вируса для тех, кто ранее был заражен", - пишет издание.

Послы ЕС обсудили это предложение 3 марта. В частном порядке дипломаты жаловались, что схема Еврокомиссии была им навязана в сжатые сроки. Представители ЕК объяснили, что такая быстрая работа обусловлена необходимостью внедрения системы COVID-паспортов к сезону летних каникул.

Напомним, в Европейском союзе намерены ввести COVID-паспорта до конца лета этого года. Такое предложение должна вынести на обсуждение Еврокомиссия.

Как писало РБК-Украина, не все страны ЕС поддерживают введение паспортов COVID-вакцинации. В частности, против этой инициативы выступили в МИД Бельгии.

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