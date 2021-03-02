ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД Бельгии выступает против паспортов COVID-вакцинации для путешественников

Новина українською → Брюссель, Вторник 02 марта 2021 14:22
МИД Бельгии выступает против паспортов COVID-вакцинации для путешественников Фото: Софи Вильмес (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе. По ее мнению, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, тогда он будет соответствовать цели, по которой он создается.

Об этом сообщает Euractiv.

По словам Вильмес, идея "стандартизированной европейской системы, которая позволяет каждому человеку собирать информацию о своей вакцинации и тестах в едином цифровом документе (сертификате)" является хорошей.

Тем не менее пропуск будет выходить за рамки "цели сертификата", поскольку последний указывает, были ли вы вакцинированы или будет ли тест на коронавирус отрицательным, в то время как пропуск может означать ограничение на поездки.

"Для Бельгии не может быть и речи о том, чтобы связать вакцинацию со свободой передвижения в Европе. Уважение принципа недискриминации является тем более фундаментальным, так как вакцинация не является обязательной, и пока нет общего доступа к вакцине", - отметила она.

Напомним, Еврокомиссия предложит разработать и ввести паспорт вакцинации от коронавируса к лету. Это может дать возможность возобновить туристические поездки в летний сезон.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что паспорта вакцинации от COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Поскольку пока не известно, в какой степени вакцины защищают человечество от распространения коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире паспорт Бельгия вакцинация Коронавирус
NEWS
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
В Украине 5 336 новых случаев коронавируса. Выздоровели меньше пациентов
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде