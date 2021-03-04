Три критерія: ЗМІ повідомили деталі плану Євросоюзу щодо COVID-паспортів

COVID-паспорти, план запровадження яких хочуть представити в ЄС у березні для пришвидшення відкриття кордонів, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проект дипломатичної записки.

"У проекті дипломатичної записки, яку побачив Financial Times, йдеться про те, що система, ймовірно, базуватиметься на трьох критеріях, зазначених Урсулой фон дер Ляєн (президентом Єврокомісії) у понеділок: дані про негативні тести на COVID-19, вакцинацію та одужання від вірусу для тих, хто раніше був заражений", - пише видання.

Посли ЄС обговорили цю пропозицію 3 березня. В приватному порядку дипломати скаржилися, що схема Єврокомісії була їм нав'язана у стислі терміни. Представники ЄК пояснили, що така швидка робота обумовлена необхідністю впровадження системи COVID-паспортів до сезону літніх канікул.