Три критерия: СМИ сообщили детали плана Евросоюза по COVID-паспортам
COVID-паспорта, план введения которых хотят представить в ЕС в марте для ускорения открытия границ, вероятно, будут включать информацию о вакцинации, выздоровлении от коронавируса, а также записи об отрицательных ПЦР-тестах путешественников.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект дипломатической записки.
"В проекте дипломатической записки, которую увидел Financial Times, говорится о том, что система, вероятно, будет базироваться на трех критериях, указанных Урсулой фон дер Ляен (президентом Еврокомиссии) в понедельник: данные об отрицательных тестах на COVID-19, вакцинации и выздоровлении от вируса для тех, кто ранее был заражен", - пишет издание.
Послы ЕС обсудили это предложение 3 марта. В частном порядке дипломаты жаловались, что схема Еврокомиссии была им навязана в сжатые сроки. Представители ЕК объяснили, что такая быстрая работа обусловлена необходимостью внедрения системы COVID-паспортов к сезону летних каникул.
Напомним, в Европейском союзе намерены ввести COVID-паспорта до конца лета этого года. Такое предложение должна вынести на обсуждение Еврокомиссия.
Как писало РБК-Украина, не все страны ЕС поддерживают введение паспортов COVID-вакцинации. В частности, против этой инициативы выступили в МИД Бельгии.