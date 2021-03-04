Три критерія: ЗМІ повідомили деталі плану Євросоюзу щодо COVID-паспортів
COVID-паспорти, план запровадження яких хочуть представити в ЄС у березні для пришвидшення відкриття кордонів, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проект дипломатичної записки.
"У проекті дипломатичної записки, яку побачив Financial Times, йдеться про те, що система, ймовірно, базуватиметься на трьох критеріях, зазначених Урсулой фон дер Ляєн (президентом Єврокомісії) у понеділок: дані про негативні тести на COVID-19, вакцинацію та одужання від вірусу для тих, хто раніше був заражений", - пише видання.
Посли ЄС обговорили цю пропозицію 3 березня. В приватному порядку дипломати скаржилися, що схема Єврокомісії була їм нав'язана у стислі терміни. Представники ЄК пояснили, що така швидка робота обумовлена необхідністю впровадження системи COVID-паспортів до сезону літніх канікул.
Нагадаємо, в Європейському союзі мають намір ввести COVID-паспорт до кінця літа цього року. Таку пропозицію має винести на обговорення Єврокомісія.
Як писало РБК-Україна, не всі країни ЄС підтримують введення паспортів COVID-вакцинації. Зокрема, проти цієї ініціативи виступили в МЗС Бельгії.