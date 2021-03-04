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Три критерія: ЗМІ повідомили деталі плану Євросоюзу щодо COVID-паспортів

Новость на русском → Європейський союз, Четвер 04 березня 2021 20:19
Три критерія: ЗМІ повідомили деталі плану Євросоюзу щодо COVID-паспортів Ілюстративне фото (news.sky.com)
Автор: Андрій Василюк

COVID-паспорти, план запровадження яких хочуть представити в ЄС у березні для пришвидшення відкриття кордонів, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на проект дипломатичної записки.

"У проекті дипломатичної записки, яку побачив Financial Times, йдеться про те, що система, ймовірно, базуватиметься на трьох критеріях, зазначених Урсулой фон дер Ляєн (президентом Єврокомісії) у понеділок: дані про негативні тести на COVID-19, вакцинацію та одужання від вірусу для тих, хто раніше був заражений", - пише видання.

Посли ЄС обговорили цю пропозицію 3 березня. В приватному порядку дипломати скаржилися, що схема Єврокомісії була їм нав'язана у стислі терміни. Представники ЄК пояснили, що така швидка робота обумовлена необхідністю впровадження системи COVID-паспортів до сезону літніх канікул.

Нагадаємо, в Європейському союзі мають намір ввести COVID-паспорт до кінця літа цього року. Таку пропозицію має винести на обговорення Єврокомісія.

Як писало РБК-Україна, не всі країни ЄС підтримують введення паспортів COVID-вакцинації. Зокрема, проти цієї ініціативи виступили в МЗС Бельгії.

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