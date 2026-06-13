Три країни НАТО відпрацюють захист "коридору" між Білоруссю та Калінінградом

Нагадаємо, Politico свого часу називало Сувалкський коридор однією з перших цілей Росії в разі прямого зіткнення з НАТО - саме через нього Балтія сполучена з рештою Альянсу.

У грудні 2025 року Литва оголосила про створення нового полігону бригадного рівня в районі Сувалкського коридору для посилення оборони на кордоні з Білоруссю. Окремо Литва розширює Таурагський полігон удвічі - для розміщення важкої техніки та навчань бригадного рівня.