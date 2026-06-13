UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Три країни НАТО відпрацюють захист "коридору" між Білоруссю та Калінінградом

22:50 13.06.2026 Сб
1 хв
Маневри триватимуть 11 днів, із залученням підрозділів із трьох країн
aimg Валерія Абабіна
Фото: Литва анонсувала навчання Gallant Boar 2026 Getty Images)

Військові Литви, Польщі та Франції з 16 по 26 червня проведуть спільні навчання "Галантний вепр 2026" (Gallant Boar 2026) поблизу Сувалкського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

З литовського боку до навчань залучено солдатів драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса з піхотної бригади "Жемайтія".

Вони тренуватимуться разом із підрозділами збройних сил Польщі та Франції.

У суботу, 13 червня, у Литві очікується інтенсивне переміщення військової техніки головними дорогами країни через перекидання підрозділів.

За інформацією литовських військових, у межах маневрів союзники проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть оперативну сумісність.

Окремий блок навчань буде присвячений відпрацюванню навичок, необхідних для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувалкського коридору.

Читайте також: Генерал НАТО назвав причину страху Росії перед Альянсом

Нагадаємо, Politico свого часу називало Сувалкський коридор однією з перших цілей Росії в разі прямого зіткнення з НАТО - саме через нього Балтія сполучена з рештою Альянсу.

У грудні 2025 року Литва оголосила про створення нового полігону бригадного рівня в районі Сувалкського коридору для посилення оборони на кордоні з Білоруссю. Окремо Литва розширює Таурагський полігон удвічі - для розміщення важкої техніки та навчань бригадного рівня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОЛитва