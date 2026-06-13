Три страны НАТО отработают защиту "коридора" между Беларусью и Калининградом

Военные Литвы, Польши и Франции с 16 по 26 июня проведут совместные учения "Галантный вепрь 2026" (Gallant Boar 2026) вблизи Сувалкского коридора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
С литовской стороны к учениям привлечены солдаты драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады "Жемайтия".
Они будут тренироваться вместе с подразделениями вооруженных сил Польши и Франции.
В субботу, 13 июня, в Литве ожидается интенсивное перемещение военной техники по главным дорогам страны из-за переброски подразделений.
По информации литовских военных, в рамках маневров союзники будут проводить совместные военные операции и укреплять оперативную совместимость.
Отдельный блок учений будет посвящен отработке навыков, необходимых для обеспечения быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора.
Напомним, Politico в свое время называло Сувалкский коридор одной из первых целей России в случае прямого столкновения с НАТО - именно через него Балтия соединена с остальным Альянсом.
В декабре 2025 года Литва объявила о создании нового полигона бригадного уровня в районе Сувалкского коридора для усиления обороны на границе с Беларусью. Отдельно Литва расширяет Таурагский полигон вдвое - для размещения тяжелой техники и учений бригадного уровня.