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Три країни НАТО відпрацюють захист "коридору" між Білоруссю та Калінінградом

22:50 13.06.2026 Сб
1 хв
Маневри триватимуть 11 днів, із залученням підрозділів із трьох країн
aimg Валерія Абабіна
Три країни НАТО відпрацюють захист "коридору" між Білоруссю та Калінінградом Фото: Литва анонсувала навчання Gallant Boar 2026 Getty Images)
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Військові Литви, Польщі та Франції з 16 по 26 червня проведуть спільні навчання "Галантний вепр 2026" (Gallant Boar 2026) поблизу Сувалкського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

З литовського боку до навчань залучено солдатів драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса з піхотної бригади "Жемайтія".

Вони тренуватимуться разом із підрозділами збройних сил Польщі та Франції.

У суботу, 13 червня, у Литві очікується інтенсивне переміщення військової техніки головними дорогами країни через перекидання підрозділів.

За інформацією литовських військових, у межах маневрів союзники проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть оперативну сумісність.

Окремий блок навчань буде присвячений відпрацюванню навичок, необхідних для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувалкського коридору.

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Нагадаємо, Politico свого часу називало Сувалкський коридор однією з перших цілей Росії в разі прямого зіткнення з НАТО - саме через нього Балтія сполучена з рештою Альянсу.

У грудні 2025 року Литва оголосила про створення нового полігону бригадного рівня в районі Сувалкського коридору для посилення оборони на кордоні з Білоруссю. Окремо Литва розширює Таурагський полігон удвічі - для розміщення важкої техніки та навчань бригадного рівня.

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