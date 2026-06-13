Три країни НАТО відпрацюють захист "коридору" між Білоруссю та Калінінградом
Військові Литви, Польщі та Франції з 16 по 26 червня проведуть спільні навчання "Галантний вепр 2026" (Gallant Boar 2026) поблизу Сувалкського коридору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
З литовського боку до навчань залучено солдатів драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса з піхотної бригади "Жемайтія".
Вони тренуватимуться разом із підрозділами збройних сил Польщі та Франції.
У суботу, 13 червня, у Литві очікується інтенсивне переміщення військової техніки головними дорогами країни через перекидання підрозділів.
За інформацією литовських військових, у межах маневрів союзники проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть оперативну сумісність.
Окремий блок навчань буде присвячений відпрацюванню навичок, необхідних для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувалкського коридору.
Нагадаємо, Politico свого часу називало Сувалкський коридор однією з перших цілей Росії в разі прямого зіткнення з НАТО - саме через нього Балтія сполучена з рештою Альянсу.
У грудні 2025 року Литва оголосила про створення нового полігону бригадного рівня в районі Сувалкського коридору для посилення оборони на кордоні з Білоруссю. Окремо Литва розширює Таурагський полігон удвічі - для розміщення важкої техніки та навчань бригадного рівня.