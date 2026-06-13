Три країни НАТО відпрацюють захист "коридору" між Білоруссю та Калінінградом

Військові Литви, Польщі та Франції з 16 по 26 червня проведуть спільні навчання "Галантний вепр 2026" (Gallant Boar 2026) поблизу Сувалкського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Окремий блок навчань буде присвячений відпрацюванню навичок, необхідних для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувалкського коридору.

За інформацією литовських військових, у межах маневрів союзники проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть оперативну сумісність.

У суботу, 13 червня, у Литві очікується інтенсивне переміщення військової техніки головними дорогами країни через перекидання підрозділів.

З литовського боку до навчань залучено солдатів драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса з піхотної бригади "Жемайтія".

Нагадаємо, Politico свого часу називало Сувалкський коридор однією з перших цілей Росії в разі прямого зіткнення з НАТО - саме через нього Балтія сполучена з рештою Альянсу.

У грудні 2025 року Литва оголосила про створення нового полігону бригадного рівня в районі Сувалкського коридору для посилення оборони на кордоні з Білоруссю. Окремо Литва розширює Таурагський полігон удвічі - для розміщення важкої техніки та навчань бригадного рівня.