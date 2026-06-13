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Три страны НАТО отработают защиту "коридора" между Беларусью и Калининградом

22:50 13.06.2026 Сб
1 мин
Маневры продлятся 11 дней, с привлечением подразделений из трех стран
aimg Валерия Абабина
Три страны НАТО отработают защиту "коридора" между Беларусью и Калининградом Фото: Литва анонсировала учения Gallant Boar 2026 (Getty Images)
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Военные Литвы, Польши и Франции с 16 по 26 июня проведут совместные учения "Галантный вепрь 2026" (Gallant Boar 2026) вблизи Сувалкского коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

С литовской стороны к учениям привлечены солдаты драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса из пехотной бригады "Жемайтия".

Они будут тренироваться вместе с подразделениями вооруженных сил Польши и Франции.

В субботу, 13 июня, в Литве ожидается интенсивное перемещение военной техники по главным дорогам страны из-за переброски подразделений.

По информации литовских военных, в рамках маневров союзники будут проводить совместные военные операции и укреплять оперативную совместимость.

Отдельный блок учений будет посвящен отработке навыков, необходимых для обеспечения быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора.

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Напомним, Politico в свое время называло Сувалкский коридор одной из первых целей России в случае прямого столкновения с НАТО - именно через него Балтия соединена с остальным Альянсом.

В декабре 2025 года Литва объявила о создании нового полигона бригадного уровня в районе Сувалкского коридора для усиления обороны на границе с Беларусью. Отдельно Литва расширяет Таурагский полигон вдвое - для размещения тяжелой техники и учений бригадного уровня.

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