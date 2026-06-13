Три страны НАТО отработают защиту "коридора" между Беларусью и Калининградом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По информации литовских военных, в рамках маневров союзники будут проводить совместные военные операции и укреплять оперативную совместимость.

Они будут тренироваться вместе с подразделениями вооруженных сил Польши и Франции.

Напомним, Politico в свое время называло Сувалкский коридор одной из первых целей России в случае прямого столкновения с НАТО - именно через него Балтия соединена с остальным Альянсом.

В декабре 2025 года Литва объявила о создании нового полигона бригадного уровня в районе Сувалкского коридора для усиления обороны на границе с Беларусью. Отдельно Литва расширяет Таурагский полигон вдвое - для размещения тяжелой техники и учений бригадного уровня.