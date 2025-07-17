UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Три ключові напрямки: Шмигаль розповів, чим буде займатися на новій посаді

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністр оборони Денис Шмигаль назвав три ключові напрямки, за якими він планує працювати на новій посаді. Це люди, озброєння та система роботи Міністерства оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Шмигаля.

Шмигаль зазначив, що у своєму виступі перед Верховною Радою ще до голосування він окреслив депутатам три головні напрямки, за якими він збирається працювати:

  • Люди: міністерство повинно якісно забезпечити українських солдатів. Якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійна амуніція, сучасний звʼязок та медична підтримка - це основне для українських військовослужбовців.
  • Зброя: перше завдання - наростити виробництво озброєння. При цьому пріоритет віддаватиметься саме українському виробнику. Шмигаль нагадав, що в нього є завдання від президента України Володимира Зеленського - наростити частку українського озброєння на фронті з 40% до 50% за шість місяців.
  • Система: міністерство оборони має працювати без затримок та бюрократії. Шмигаль пообіцяв, що не буде дублювання функцій, натомість ставку зроблять на швидкість та гнучкість в ухваленні рішень.

"Впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир і унеможливить агресію в майбутньому", - додав він.

До цього Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.

Нагадаємо, що експрем'єр-міністра Шмигаля Верховна Рада України 17 липня призначила міністром оборони за поданням президента Зеленського. За кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.

До цього, 16 липня, Рада відправила у відставку Шмигаля та його уряд. Шмигаль став рекордсменом з перебування на посаді прем'єр-міністра - він протримався там понад п'ять років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниДенис Шмигаль