Чуємо про певні випадки: Шмигаль висловився про "бусифікацію" в Україні
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу перед Верховною Радою прокоментував випадки так званої "бусифікації" - силової мобілізації в Україні. Він визнав, що такі випадки існують.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ Шмигаля перед голосуванням за його призначення на посаду керівника Міноборони.
"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, - це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили та не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо", - сказав Шмигаль.
За словами експрем'єр-міністра, відомо про "певні випадки" силової мобілізації. Але загалом, на його думку, мобілізація відбувається за планом, а до Збройних сил України зараз приходить дуже багато людей.
"Завдання Міністерства оборони - зробити все, щоб ці люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", - додав він.
Нагадаємо, що 17 липня Верховна рада призначила експрем'єра Шмигаля міністром оборони України. Його кандидатуру на цю посаду запропонував президент Володимир Зеленський. За призначення проголосувало 267 народних депутатів.
Це другий випадок в історії України, коли прем'єр-міністр переходить на посаду міністра оборони та перший випадок, коли це робить чинний прем'єр-міністр. До цього посаду прем'єра на крісло керівника Міноборони змінив Юрій Єхануров у 2007 році.
Випадки силової мобілізації в Україні не рідкість. Так, нещодавно Державне бюро розслідувань почало розслідування інциденту, пов'язаного із можливим побиттям військовозобов'язаного працівниками ТЦК у Миколаєві.
До цього в ДБР також заявили, що перевіряють інцидент у Чернігові, який стався під час заходів з оповіщення. Під час перевірки документів, двоє чоловіків нібито перебували у стані алкогольного сп’яніння, почали агресивно чинити опір та намагались спровокувати бійку з працівниками ТЦК.
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