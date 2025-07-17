Три ключевых направления: Шмыгаль рассказал, чем будет заниматься на новой должности

До этого Шмыгаль, выступая перед депутатами, признал существование силовой мобилизации в Украине. Но при этом он назвал их "определенными случаями": по мнению нового министра обороны, мобилизация идет так, как запланировано.

Напомним, что экс-премьер-министра Шмыгаля Верховная Рада Украины 17 июля назначила министром обороны по представлению президента Зеленского. За кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.

До этого, 16 июля, Рада отправила в отставку Шмыгаля и его правительство. Шмыгаль стал рекордсменом по пребыванию на посту премьер-министра - он продержался там более пяти лет.

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