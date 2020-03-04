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В Раде объяснили, какие назначения в правительстве усилят экономику Украины

Новости » Политика     04.03.2020 - 11:48
В Раде объяснили, какие назначения в правительстве усилят экономику Украины
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Оборонная отрасль может стать локомотивом украинской экономики

В Верховной раде ожидают, что после усиления правительства вице-премьером по вопросам оборонной промышленности - эта отрасль станет локомотивом экономики. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко отметил, что оборонная отрасль может стать локомотивом украинской экономики.

"Некоторых кандидатов депутаты знают так или иначе. А некоторые кандидаты вызвали аплодисменты уважения (на заседании фракции "Слуги народа", - ред.). Например, Олег Коростелев. Он однозначно был принят депутатами "на ура". Этот руководитель конструкторского бюро "Луч" - наиболее профессиональный конструктор. Это в Украине в принципе мекка военного строительства нашего украинского оружия. Я думаю, что такое усиление правительству точно будет полезным. Мы сейчас говорим о том, что фактически именно оборонная отрасль может стать локомотивом украинской экономики", - заявил Корниенко.

Напомним, вчера на заседании фракции "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

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