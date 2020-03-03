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Гончарук написал заявление об отставке, - Разумков

Новости » Политика     03.03.2020 - 20:19
Гончарук написал заявление об отставке, - Разумков
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Разумков заявил на заседании фракции, что Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и она уже поступила в Верховную раду. Об этом сказал Дмитрий Разумков во время заседания фракции, сообщили источники РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

"Разумков подтвердил на заседании фракции, заявление уже поступило в парламент", - заявил источник.

Напомним, сегодня вечером началось заседание фракции "Слуги народа". На заседание приехал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, на вечернем заседании фракции "Слуга народа" могут принять решение об отставке главы правительства Алексея Гончарука и генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Отметим, что источники РБК-Украина в "Слуге народа" считали, что премьер-министр Алексей Гончарук подаст заявление об отставке. По словам собеседника агентства, вопрос может быть решен после заседания фракции при участии президента.

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Новости Украины отставкаАлексей Гончарук
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