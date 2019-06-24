Три года реформ: как Кабмин Гройсмана менял страну, и что из этого вышло

Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Месяц назад состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Сразу же после этого премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную раду заявление об отставке. Но та не поддержала это решение. Это значит, что Кабинет министров в нынешнем составе продолжает работать – как минимум до завершения досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.

Заявив о готовности покинуть пост премьера, Гройсман заверил, что его Кабмину удалось "изменить тренд от снижения и разрушения к заложению основ роста экономики". "Мы начали двигаться во внедрении качественных изменений, которые еще сегодня не завершены, – сказал Гройсман. – Трех лет, наверное, недостаточно, чтобы решить те проблемы, которые создавались десятилетиями".

РБК-Украина проанализировало социально-экономические реформы, начатые нынешним правительством, вспомнив как Кабмин менял страну, выделив топ-5 министерств, у которых это вышло быстрее и лучше остальных.

Минздрав: доступное здоровье

Медицина в Украине долгие годы оставалась, пожалуй, самой недореформированной и неэффективной отраслью в части использования бюджетных средств. Украинцы не получали качественные медицинские услуги, тогда как государство продолжало из года в год тратить десятки миллиардов гривен на содержание койко-мест в больницах.

Медреформу пытались провести сразу после Революции достоинства. Но к реальным шагам удалось перейти лишь в 2017 году, когда парламент принял разработанный Минздравом закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения. Лишь после этого профильное министерство запустило первый этап реформы, и, как говорят в Минздраве, "деньги начали ходить за пациентом".

Ключевое звено реформы – Национальная служба здоровья, созданная в 2018 году. Она заключает договора с частными и коммунальными медучреждениями, оплачивая им лишь те услуги, которые врачи реально предоставили пациентам, подписавшим с ними декларации. По данным Минздрава, к маю этого года декларации подписало уже 27,5 млн граждан. Такой подход позволяет эффективным медучреждениям, с которыми хотят сотрудничать граждане, получая деньги от Нацслужбы здоровья, повышать зарплаты персоналу и инвестировать средства в обновление оборудования.

Перестраивая работу медицинской системы и уходя от устаревших советских подходов, Минздрав переводит медиков на электронный документооборот, начиная с медкарты пациентов и рецептов, заканчивая больничными листами и направлениями на обследования.

С апреля этого года Нацслужба здоровья также отвечает за уже показавшую свою эффективность госпрограмму "Доступные лекарства", с помощью которой пациенты полностью или частично за счет госбюджета приобретают необходимые им медикаменты. К настоящему времени в этой программе задействованы почти 6,2 тысячи аптек.

Следующим этапом медреформы должна стать реализация программы бесплатной диагностики. А далее Минздрав планирует презентовать гарантированный пакет медуслуг, за которые гражданам не придется платить, как это происходит сейчас, причем часто неофициально. Список услуг осенью должна утвердить Верховная рада, учтя эти изменения при принятии госбюджета на следующий год.

Минобразования: вклад в будущее

Не менее важный вопрос наравне с медициной – реформа образования. Обучение от начальной школы до вузов уже не отвечает требованиям экономики и мировым тенденциям. Подобно медицине, система образования, как и многие сотрудники этой сферы, ментально осталась в прошлом, используя устаревшие методики и подходы к обучению.

По крайней мере, так было до 2017 года, когда парламент принял новый закон об образовании. В Минобразования и науки поясняют, что с принятием этого закона реформа пройдет по четырем направлениям – среднее, профессионально-техническое, а также высшее образование и изменение подходов к управлению и финансированию науки. Начали со среднего образования, а точнее – с начальной школы.

Завершившийся учебный год стал первым, когда в Украине стал действовать стандарт обучения "Новая украинская школа". Пока этот формат задействован в первых классах, для его реализации государство на учебный год 2018/2019 выделило около 1 млрд гривен, направив средства на закупку нового мультимедийного оборудования, интерактивных досок и новых парт.

Учебный процесс, согласно принципу "Новой школы", для детей начальных классов происходит в игровом режиме и ориентирован на патриотическое воспитание школьников. Что важно: первоклассникам не ставят оценки, чтобы дети не переживали за результат, а были мотивированы развиваться в спокойной атмосфере. В Минобразования поясняли, что цель такого формата заключается не только в обучении детей, предоставлении им знаний, но и подготовке детей к реальной жизни, где они могут эти знания реализовать.

Министр Лилия Гриневич уверяет, что первый год обучения в новом формате уже позволяет говорить об определенных успехах. По ее словам, и учителя, и родители признают, что дети более мотивированы ходить в школу, где им позволяют выражать свое мнение и учиться командной работе.

Минрегион: смещаясь от центра

В региональной политике Кабмина ключевой стала реформа децентрализации. Ее еще в 2014 году начало правительство Арсения Яценюка, но активная фаза изменений пришлась на последние несколько лет, за которые в стране удалось создать 882 объединенные громады (ОТГ). В них проживает почти 70% всех граждан Украины.

Что дает городам и селам объединение? ОТГ получает полномочия и ресурсы сравнимые с теми, которые ранее были доступны лишь облцентрам. В бюджеты ОТГ направляют 60% подоходного налога, а также единый налог, налог на прибыль и налог на имущество. В последнем случае Кабмин и Верховная рада позволила городам самостоятельно определять ставки налога. По данным Минрегиона, в ходе реформы доходы местных бюджетов выросли почти на 200 млрд гривен в период с 2014 по 2018 годы, достигнув почти 270 млрд гривен. Все это при грамотном руководстве трансформируется в новые дороги, социальные и культурные проекты в ОТГ.

В рамках децентрализации местные бюджеты напрямую связали с центральным, миновав "посредников". Тогда как ранее прямые трансферты из госказны были доступны лишь областным и районным центрам, которые уже дальше распределяли средства, используя "ручной режим". Как ранее пояснял вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, до 2014 года власти лишь говорили о готовности передать ресурс и полномочия на места, однако, не желая терять влияние на регионы, не решались на этот шаг.

Не менее важная для регионов реформа – экономия энергоресурсов. Уже в этом году должен состояться полноценный запуск Фонда энергоэффективности, созданного в 2018 году при поддержке ЕС. Фонд будет не только выделять финансирование на проекты по энергосбережению, но и оказывать техническую поддержку для этих целей. Западные доноры оценивают инвестиционный потенциал рынка энергоэффективности в Украине примерно в 50 млрд долларов. Это направление может стать одним из приоритетных в стране, позволив не только модернизировать жилье, сократить потребление газа и обновить энергоинфраструктуру, но и создать серьезное подспорье для рывка в экономике.

Активно задействован Минрегион и в реализации медицинской и образовательной реформ в регионах. В этом процессе ведомство отвечает за разработку новых стандартов социальной инфраструктуры - от детских садов и школ до новых амбулаторий в сельской местности. В Минрегионе также отмечают, что в последние годы им удалось на 70% изменить строительные нормы и требования, которые теперь отвечают современным стандартам.

По словам замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе, курирующего это направление в министерстве, за последние несколько лет уже удалось реализовать около 12 тысяч проектов, обновив социальную инфраструктуру в стране на 20%. И эта работа продолжается: в регионах строится более полутысячи новых амбулаторий, а вместе с МОН идет работа над реформированием школьной инфраструктуры, в том числе и по концепции "Новий освітній простір", в основе которой создание условий для комфортного обучения. Речь идет не только о модернизации и ремонте учебных заведений, но и новых подходах к безопасности, энергоэффективности, внутреннему дизайну и оборудованию, обязательной инклюзивности.

В этом году Минрегионразвития ставит цель вместе с МОН увеличить количество школ, где будут реализованы подобные проекты, до 500 по всей стране, в которых учится более 200 тыс. детей.

С прицелом на инвестиции

Повышение качества образование – это инвестиции в будущее, но реальные финансовые вливания стране сегодня нужны не меньше. За последние годы Украина стала одним из лидеров в мире по динамике улучшения условий ведения бизнеса, что подтверждают позиции страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Инвесторы, принимая решение о работе в той или иной стране, конечно, не руководствуются самими лишь позициями государств в подобных рейтингах. Но это дает им общее понимание ситуации с бизнес-климатом, и потому в будущем позволяет рассчитывать на приток инвестиций.

Заметный прыжок в рейтинге Украина сделала за счет упрощения ряда процедур в строительной отрасли - за два последних года по показателю "Получение разрешений на строительство", страна улучшила свои позиции сразу на 110 пунктов, поднявшись со 140-го до 30-го места в рейтинге. Пока это лучший результат для Украины из всех индикаторов, по которым рассчитывается рейтинг.

Если говорить о конкретных изменениях в сфере строительства, то за последнее время отменены процедуры регистрации деклараций для объектов СС1 (до 4х этажей), а также требование получения техусловий ГСЧС, упрощена регистрация декларации о готовности объекта к эксплуатации (теперь онлайн можно сделать это за один день). Кроме того, Минрегион разработал список строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешение ГАСИ. В 2018 году также произошла так называемая “строительная амнистия” для частного строительства, что позволило тысячам владельцев жилых домов и дач легализовать недвижимость, построенную без разрешительных документов.

Министерство инфраструктуры: уходя в небо

Инвесторы, приезжая в Украину, часто слышат от чиновников о перспективе нашей страны, как транзитного, логистического и туристического хаба. Но, столкнувшись с украинской реальностью – дорогами и транспортной инфраструктурой, иностранцы получают повод усомниться в возможностях страны.

В Украине плохие дороги, и это признают в правительстве. Но в последние годы власти стали активно работать над решением этой проблемы. Во-первых, увеличились расходы на строительство и ремонт дорог. Во-вторых, чиновники стали искать дополнительные источники доходов для дорожного хозяйства, как, к примеру, таможенный эксперимент, в ходе которого половина средств от перевыполнения плана с таможни направлялась в областные бюджеты на нужды дорожного хозяйства.

По данным Госказначейства, еще в 2015 году из госбюджета на нужды Укравтодора было выделено почти 23 млрд гривен, из которых 17,6 млрд гривен шло на выплату долгов и только 4,5 млрд гривен – на ремонт и строительство. По итогу 2018 года общие расходы на Укравтодор выросли до 26,5 млрд гривен. При этом на строительные работы и содержание дорог государственного значения в прошлом году из казны направили почти 12 млрд гривен и еще примерно столько же для дорог местного значения. В нынешнем году общие расходы на дорожные работы по стране достигнут около 40 млрд гривен.

По оценкам и.о. главы Укравтодора Славомира Новака, в год в Украине восстанавливается 1,5-1,8 тыс. км дорог, не считая тех проектов, которые реализуют местные власти. Но пока одна из ключевых проблем для местных властей заключается в том, как облгосадминистрации распоряжаются субвенцией из госбюджета. Зачастую львиную долю средств направляют на дороги государственного значения, оставляя лишь немного для дорог в поселках и небольших городах.

Не осталась незамеченной активность чиновников Министерства инфраструктуры в плане привлечения в страну авиаперевозчиков с низкими тарифами – лоукостеров. За последние несколько лет, учитывая повышенный спрос на полеты в ЕС со стороны трудовых мигрантов, в Украину зашли крупные европейские авиакомпании как ирландский Ryanair. После прихода этой авиакомпании свое присутствие на украинском рынке увеличили и другие перевозчики, в частности, венгерский Wizz Air, открыв новые маршруты в Европу.

Нет сомнений, что потенциал для развития авиарынка в Украине огромен. По оценке министра инфраструктуры Владимира Омеляна, пока только 5% граждан активно пользуются авиауслугами. В министерстве ставят амбициозную цель увеличить этот показатель до 50% в ближайшие 12 лет. Но едва ли это станет возможным без активного развития рынка внутренних авиаперевозок. В этом направлении уже много лет остается пробел, который не хотят заполнять западные перевозчики.

К тому же стоимость перелетов внутри страны, осуществляемых местными авиакомпаниями, остается слишком высокой и неконкурентной по сравнению с ценами на проезд в автобусах и поездах. Единичные попытки чиновников договориться о перелетах с украинскими компаниями, как было недавно с рейсом "Киев-Ужгород", который отменили спустя несколько недель после начала полетов, пока не позволяют говорить о скором решении вопроса с нехваткой доступных внутренних рейсов.

Минсоцполитики: думая о старости

Непросто, но все же удался Кабмину старт пенсионной реформы. Чиновники в 2017 году метались между идеями о повышении пенсионного возраста и увеличении ставок социального взноса з зарплат, за счет которого выплачиваются пенсии. Не делать ничего в этой ситуации было бы худшим решением, поскольку солидарная пенсионная система (когда за счет взносов работающих выплачиваются пенсии) буквально трещала по швам и поступлений ЕСВ не хватало.

В этой ситуации Министерство социальной политики предложило обойтись "малой кровью", оставив прежним пенсионный возраст и не повышая ставки взноса. Но взамен чиновники предложили новую формулу расчета пенсии, одним из ключевых элементов которой стал страховой стаж – период, в течение которого за работника уплачивали ЕСВ.

Еще две составляющих формулы – коэффициент личного заработка и средняя зарплата за последние три года. Чтобы эта формула работала, у пенсионера должно быть не менее 26 лет страхового стажа. В 2018 году этот показатель составлял 25 лет, но каждый год он будет увеличиваться до тех пор, пока в 2028 году не составит 35 лет. Что важно, на первый взгляд, в этой непростой формуле Кабмин предусмотрел ежегодный перерасчет пенсий, который впервые провели в марте этого года. И, пожалуй, норма об индексации – ключевая.

Логика этого решения в том, что пенсионеры, уже давно вышедшие на пенсию, до введения индексации получали выплаты на уровне тех лет, когда они их оформляли. Для понимания: перед реформой последний раз пенсии пересчитывали еще в 2012 году. Но из-за инфляции покупательная способность этих выплат каждый год снижалась, тем самым приближая пенсионеров к черте бедности.

В Кабмине проделали лишь один этап реформы. И пока власти все еще далеки от введения второго уровня пенсионной системы, в котором каждый работающий имеет персонифицированный счет, с которого при выходе на пенсию получает выплаты параллельно с "солидарной пенсией". Без реализации этого шага все последующие усилия чиновников, в том числе, и по перерасчету пенсий, со временем будут нивелированы.

В этом году Министерство социальной политики начало еще одну реформу, нацеленную на эффективное использование бюджетных средств. Речь идет о монетизации жилищных субсидий, предусматривающую выплату льгот деньгами населению. Изначально планировалось, что с 2019 года часть субсидиантов будут получать субсидии в безналичной форме – на банковские счета, с которых средства должны списываться на оплату услуг ЖКХ.

Но уже в начале года правительство пересмотрело свои планы, введя параллельно с безналичной формой субсидии наличными. Оба варианта монетизации должны способствовать экономии энергоресурсов. Мотив очевиден – сэкономленную сумму субсидии семья может израсходовать по своему усмотрению. Удастся ли чиновникам добиться поставленной цели, приучив граждан потреблять меньше газа, воды и электроэнергии, пока сказать сложно. Но мировой опыт показывает, что это верное направление, в котором должно двигаться правительство.