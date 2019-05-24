В Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/volodymyrgroysman)

Отставка премьер-министра имеет следствием отставку всего состава Кабмина

В Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министр Украины Владимира Гройсмана об отставке. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.

Отметим, сразу после инаугурации Владимира Зеленского, во время которой новый президент попросил Кабмин уйти в отставку, Гройсман заявил, что будет уходить с поста премьера.

"Обращение об отставке премьер-министра зарегистрировано в Верховной раде 23 мая", - рассказала Кармелюк.

Отметим, согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной радой резолюции недоверия Кабинету министров имеют следствием отставку всего состава Кабинета министров.

В этих случаях Верховная рада осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, определенных этой Конституцией. Кабинет министров, который сложил полномочия перед новоизбранной Верховной радой или отставка которого принята Верховной радой, продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабмина.

Более того, Гройсман считает, что новоизбранный президент страны Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет работать.

"Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, а также нового правительства, с которым будет работать", - подчеркнул Гройсман.

В материале РБК-Украина речь шла о том, что в партии "Блок Петра Порошенко" обсуждают возможность выдвижения лидера политической силы на должность премьер-министра страны.