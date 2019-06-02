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Гройсман пожаловался на попытки заблокировать децентрализацию

Новости » Политика    02.06.2019 - 14:34
Гройсман пожаловался на попытки заблокировать децентрализацию
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман заявил, что уже сегодня некоторые пытаются "подправить" реформу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на необходимости завершить реформу децентрализации и выступает против попыток ее заблокировать. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

По словам Гройсмана, на сегодня только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации, которая дает в 5-7 раз больше бюджеты, чем раньше. Он также отметил, что важно завершить реформу и ликвидировать администрации, которые препятствуют ей.

"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражают желание "подправить" реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предложил разрешить совмещение должностей городских голов и народных депутатов.

Ранее также сообщалось, что Верховная рада должна принять ряд законопроектов о новом этапе децентрализации, которые касаются основ административно-территориального устройства Украины.

 

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