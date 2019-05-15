В Минсоцполитики пояснили механизм монетизации льгот на оплату ЖКУ

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Параллельно будут действовать две системы: наличная и безналичная

Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине стартует с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Как отмечается в сообщении, параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная.

В частности, льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Для этого Ощадбанк будет вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. После того, Ощадбанк будет переводить средства на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг.

По информации министерства, льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании подаваемых лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики. После чего, министерство, обработав полученные реестры, будет отправлять их в Ощадбанк и переводить банку средства для выплаты монетизированных льгот. Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпочтой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что монетизация субсидий - это не эксперимент и практика будет продолжена. "Дальше у нас на очереди - монетизировать льготы", - отметил он.