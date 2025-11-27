Три енергетика ДТЕК отримали відзнаки від КМВА за ремонти після обстрілів
Троє енергетиків компанії ДТЕК отримали відзнаки від очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка за повернення світла після ворожих обстрілів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
"Сьогодні начальник КМВА Тимур Ткаченко вручив відзнаки фахівцям, які щодня відновлюють електропостачання після ворожих атак. Серед них - і ті, хто брав участь у ліквідації наслідків масованого обстрілу столичної енергосистеми 22 жовтня", - йдеться в повыдомленні.
В компанії ДТЕК підкреслили, що попри ризики, складні умови та постійні загрози - вони роблять усе, щоб світло поверталося в оселі киян якнайшвидше.
"Ці нагороди - це визнання не лише особистого подвигу, а й внеску всієї енергетичної команди. Пишаємось вами. Дякуємо за силу та відданість", - наголосили в ДТЕК.
Раніше 10 працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали державну нагороду від Президента Володимира Зеленського за відновлення після обстрілів.
Робота енергетиків ДТЕК
Нагадаємо, протягом двох останніх днів енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 160 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.
А за тиждень завдяки працівникам ДТЕК енергопостачання було відновлено в домівках майже 800 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.