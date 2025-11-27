ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Три энергетика ДТЭК получили отличия от КГВА за ремонты после обстрелов

Четверг 27 ноября 2025 14:24
UA EN RU
Три энергетика ДТЭК получили отличия от КГВА за ремонты после обстрелов Фото: энергетики ДТЕК получили награды от КГВА (facebook.com/dtekkem)
Автор: Сергей Новиков

Трое энергетиков компании ДТЭК получили награды от главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко за возвращение света после вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"Сегодня начальник КГВА Тимур Ткаченко вручил знаки отличия специалистам, которые ежедневно возобновляют электроснабжение после вражеских атак. Среди них - и те, кто принимал участие в ликвидации последствий массированного обстрела столичной энергосистемы 22 октября", - говорится в сообщении.

В компании ДТЭК подчеркнули, что, несмотря на риски, сложные условия и постоянные угрозы - они делают все, чтобы свет возвращался в дома киевлян как можно быстрее.

"Эти награды - это признание не только личного подвига, но и вклад всей энергетической команды. Гордимся вами. Спасибо за силу и преданность", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее 10 работников ДТЭК Рината Ахметова получили государственную награду от Президента Владимира Зеленского за возобновление после обстрелов.

Работа энергетиков ДТЭК

Напомним, в течение двух последних дней энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 160 тысяч семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

А через неделю благодаря работникам ДТЭК энергоснабжения было восстановлено в домах почти 800 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Война России против Украины
Новости
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает