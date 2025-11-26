ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

За два дні ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин після ворожих атак

Україна, Середа 26 листопада 2025 17:29
UA EN RU
За два дні ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин після ворожих атак Фото: ДТЕК повернув світло 160 тисячам родин за два дні після атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Протягом двох днів енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки майже 160 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені через ворожі атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що ворог продовжує обстрілювати енергосистему, а енергетики - відновлювати мережі та обладнання.

Зокрема, на Дніпропетровщині, за останні дві доби ремонтні бригади відновили електропостачання 69 тисяч домівок жителів області.

На Київщині у той же період світло повернули у 43,5 тисяч домівок. В свою чергу на Одещині за 24 та 25 листопада електрику повернули для 26,7 тисяч родин.

Перебувала під обстрілами і столиця - за останні два дні енергетики повернули електропостачання у 11,8 тисяч домівок киян.

В свою чергу на Донеччині, де так само тривають важкі бої, попри усі ризики енергетикам вдалося повернути світло у 7,1 тисяч осель жителів прифронтового регіону.

Енергетики попри постійну небезпеку продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання.

Відновлення світла енергетиками ДТЕК

Нагадаємо, тиждень тому ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло в домівки понад 800 тисяч родин, чиї оселі були без електрики через ворожі обстріли.

Як повідомлялось, минулого місця енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 3 мільйонам родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.

А протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України