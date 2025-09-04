За три доби ДТЕК повернув світло 114 тисячам родин після ворожих обстрілів

Зазначається, що на Донеччині тривають важкі бої, які призводять до постійних знеструмлень мирних міст та сіл. За останні три доби попри усі ризики енергетикам вдалося повернути світло майже 72 тисячам осель жителів прифронтового регіону.

Водночас на Одещині вони повернули електрику ще у 26 тисяч осель, знеструмлених через обстріли.

Також на Дніпропетровщині з 1 по 3 вересня ремонтні бригади відновили електропостачання майже 16 тисячам домівок жителів області.