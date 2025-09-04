UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

За три доби ДТЕК повернув світло 114 тисячам родин після ворожих обстрілів

Фото: ДТЕК повернув світло 114 тисячам родин після ворожих обстрілів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За останні три дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 114 тисяч родин Донеччини, Дніпропетровщини та Одещини. Їх оселі були знеструмлені через ворожі обстріли.

Про це пише РБК-Україна з посилання на ДТЕК.

Зазначається, що на Донеччині тривають важкі бої, які призводять до постійних знеструмлень мирних міст та сіл.  За останні три доби попри усі ризики енергетикам вдалося повернути світло майже 72 тисячам осель жителів прифронтового регіону.

Водночас на Одещині вони повернули електрику ще у 26 тисяч осель, знеструмлених через обстріли.

Також на Дніпропетровщині з 1 по 3 вересня ремонтні бригади відновили електропостачання майже 16 тисячам домівок жителів області. 

 

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКВимкнення світла