RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

За трое суток ДТЭК вернул свет 114 тысячам семей после вражеских обстрелов

Фото: ДТЭК вернул свет 114 тысячам семей после вражеских обстрелов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За последние три дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 114 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей. Их дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, которые приводят к постоянным обесточиваниям мирных городов и сел. За последние трое суток несмотря на все риски энергетикам удалось вернуть свет почти 72 тысячам домов жителей прифронтового региона.

В то же время в Одесской области они вернули электричество еще в 26 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов.

Также на Днепропетровщине с 1 по 3 сентября ремонтные бригады восстановили электроснабжение почти 16 тысячам домов жителей области.

 

 

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКОтключение света