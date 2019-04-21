За три дня до выборов украинцы получили более 15 тыс. ID-карточек

На протяжении трех последних дней накануне выборов 2019 территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы (ГМС) по всей Украине выдано 15 тыс. ID-карточек. Об этом сообщает прес-служба ДМС.

Отмечается, что с целью содействия свободному волеизъявлению граждан Украины во время повторного голосования на очередных выборах президента Украины, Миграционная служба организовала дежурство сотрудников, которые обеспечивают выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карт.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В общем, начиная с 2016 года, в Украине оформлено более 3,2 млн ID-карт.

Ранее сообщалось, что в день второго тура выборов в Украине 21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг будут выдавать готовые паспорта заявителям.

РБК-Украина писало, что во втором туре выборов в Украине явка избирателей на 15:00 составила 45,30%.