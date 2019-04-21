За три дні до виборів українці отримали понад 15 тис. ID-карток

Впродовж трьох останніх днів напередодні виборів 2019 територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби (ДМС) по всій Україні видано 15 тис. ID-карток. Про це повідомляє прес-служба ДМС.

Зазначається, що з метою сприяння вільному волевиявленню громадян України під час повторного голосування на чергових виборах президента України, Міграційна служба організувала чергування працівників, які забезпечують видачу вже виготовлених та доставлених до територіальних органів та підрозділів ДМС ID-карток.

Крім того, у черговому режимі видача паспортів громадянина України здійснюється у центрах надання адміністративних послуг та центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Загалом, починаючи з 2016 року, в Україні оформлено більше 3,2 млн ID-карток.

Раніше повідомлялося, що у день другого туру виборів в Україні 21 квітня 2019 року усі столичні центри надання адміністративних послуг видаватимуть готові паспорти заявникам.

РБК-Україна писало, що у другому турі виборів в Україні явка виборців на 15:00 становила 45,30%.