В день выборов в Киеве будут выдавать паспорта

Иллюстративное фото (УНИАН)

Выдача паспортов будет осуществляться с 9:00 до 19:00

В день второго тура выборов в Украине 21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг будут выдавать готовые паспорта заявителям. Об этом сообщается в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, выдача паспортов будет осуществляться с 9:00 до 19:00.

"Такое решение принято с целью реализации права граждан Украины на участие в голосовании во время очередных выборов президента Украины", - сказала директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай.

Ранее сообщалось, что гражданам уже разосланы приглашения для голосования во втором туре выборов президента Украины. В приглашениях указаны номер избирательного участка, адрес и конкретное помещение, в котором будут расположены кабинки.

РБК-Украина писало, что к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 16 апреля поступило обращение окружной избирательной комиссии № 59, расположенной в зоне проведения операции Объединенных сил, о невозможность проведения повторного голосования.

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоится в это воскресенье 21 апреля 2019 года. В МВД напомнили, что 19 апреля, в Украине начинается частичный "режим тишины", когда можно публиковать результаты социологических исследований. 20 апреля кандидаты должны полностью воздержаться от предвыборной агитации.