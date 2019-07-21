За три дня до выборов украинцы получили более 13,5 тыс. ID-карточек

Госсударственная миграционная служба (ГМС) Украины выдала более 13,5 тысяч ID-карточек на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГМС.

Как сообщается, по состоянию на 15:00 21 июля было выдано 13 612 ID-карточек.

"На протяжении трех последних дней территориальными органами и подразделениями ГМС по всей Украине выдано 13613 ID-карточек (информация по состоянию на 15 часов 21 июля 2019 года)", - говорится в сообщении.

С целью содействия свободному волеизъявлению граждан Украины во время голосования на внеочередных парламентских выборах, как указано, миграционная служба организовала дежурство сотрудников, обеспечивающих выдачу уже персонализированных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС ID-карточек.

Кроме того, в дежурном режиме выдача паспортов гражданина Украины осуществляется в центрах предоставления административных услуг и центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

В общем, начиная с 2016 года, в Украине оформлено более 3,5 млн ID-карт.

Напомним, что в течение трех дней перед вторым туром президентских выборов ГМС по всей Украине выдала более 15 тысяч ID-карточек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на избирательном участке в Австралии завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду. Как сообщалось, в выборах в Верховную раду приняло участие 57 человек, что составляет 4% всех зарегистрированных избирателей.

Кроме того, полиция по состоянию на 15:00 зарегистрировала 1225 заявлений и сообщений, касающихся избирательного процесса во время выборов в Верховную раду. В основном все нарушения зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.